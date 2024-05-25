Лапочкин поддержал решение об отмене гола в матче «Краснодар» — «Динамо»

Бывший судья ФИФА Сергей Лапочкин прокомментировал «СЭ» решение главного арбитра матча 30-го тура РПЛ «Краснодар» — «Динамо» Сергея Карасева отменить гол форварда «быков» Джона Кордобы на 32-й минуте встречи.

После вмешательства ВАР Карасев объявил, что Кордоба находился в положении вне игры.

«Есть офсайдные линии, сложно им не доверять», — сказал Лапочкин «СЭ».

«Динамо» может выиграть чемпионат страны впервые за 48 лет. Для этого бело-голубым нужно не проиграть «Краснодару».

«Краснодар» может впервые в истории стать чемпионом России. Для этого «быкам» необходимо победить «Динамо» и надеяться на то, что «Зенит» в параллельном матче не обыграет «Ростов».

После первых таймов в матчах «Краснодар» — «Динамо» и «Зенит» — «Ростов» счет одинаковый — 0:0.

Константин Передерий