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Сегодня, 17:28

Лапочкин поддержал решение об отмене гола в матче «Краснодар» — «Динамо»

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Бывший судья ФИФА Сергей Лапочкин прокомментировал «СЭ» решение главного арбитра матча 30-го тура РПЛ «Краснодар» — «Динамо» Сергея Карасева отменить гол форварда «быков» Джона Кордобы на 32-й минуте встречи.

После вмешательства ВАР Карасев объявил, что Кордоба находился в положении вне игры.

«Есть офсайдные линии, сложно им не доверять», — сказал Лапочкин «СЭ».

«Динамо» может выиграть чемпионат страны впервые за 48 лет. Для этого бело-голубым нужно не проиграть «Краснодару».

«Краснодар» может впервые в истории стать чемпионом России. Для этого «быкам» необходимо победить «Динамо» и надеяться на то, что «Зенит» в параллельном матче не обыграет «Ростов».

После первых таймов в матчах «Краснодар» — «Динамо» и «Зенит» — «Ростов» счет одинаковый — 0:0.

Константин Передерий

Марцел Личка, Мурад Мусаев, Сергей Семак. Кто станет чемпионом? Кто вылетит напрямую? Онлайн-трансляция матчей последнего тура РПЛ

Джон Кордоба
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
Сергей Карасев (судья)
Сергей Лапочкин (судья)
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