Лапочкин: «Шафеев поступил правильно, удалив Рошу и Дивеева»

Бывший арбитр РПЛ Сергей Лапочкин оценил работу главного судьи матча ЦСКА — «Ахмат» Рафаэля Шафеева в 25-м туре чемпионата России.

В этой встрече арбитр показал прямую красную карточку Виллиану Роше и в конце встречи удалил с поля Игоря Дивеева. Игра завершилась победой грозненской команды (2:1).

«Шафеев правильно поступил, что удалил Рошу и Дивеева. Жаль, что в эпизоде с бразильцем он не сам увидел фол на красную карточку. Это уже вопросы к футболистам, почему они так поступили. Судья сделал все правильно, удалив двух футболистов ЦСКА за серьезное нарушение правил игры», — приводит «РБ спорт» слова Лапочкина.

ЦСКА с 37 очками занимает пятое место в РПЛ. «Ахмат» набрал 23 очка и поднялся на 14-ю строчку в турнирной таблице.