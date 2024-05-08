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Сегодня, 17:28

Лапочкин считает, что дисквалификация на одну игру более адекватное наказание для Тихонова

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Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин высказался о пересмотре дисквалификации главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова после жесткого высказывания в адрес судьи Веры Опейкиной.

«Тихонов никого не оскорблял, а пять матчей казались чрезмерной дисквалификацией. Поэтому Андрей Валерьевич воспользовался опцией, и сейчас справедливость восторжествовала. Он понес наказание за свои слова. На мой взгляд, он ничего такого не говорил. Не хочу спорить с КДК, потому что у них были основания для санкций. Мне кажется, что одна игра — это более адекватное наказание за эмоции Андрея Валерьевича», — сказал Лапочкин Metaratings.ru.

Изначально КДК РФС отстранил тренера «Енисея» за высказывание в адрес Опейкиной, которая работала на матче «СКА Хабаровск» — «Енисей» (3:0), на пять матчей Первой лиги, два из которых — условно. После рассмотрения апелляции дисквалификацию Тихонова сократили до одного матча реального отстранения и четырех игр условного.

Источник: Metaratings.ru
Андрей Тихонов
Футбол
Первая лига
ФК Енисей
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