Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:40

Лапочкин считает, что первый гол Кордобы в ворота «Акрона» засчитан ошибочно

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин в комментарии для «СЭ» проанализировал эпизод с первым голом нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в ворота «Акрона» в матче 9-го тура РПЛ (5:2).

«Гол забит из положения вне игры. Мне непонятно, почему не вмешался ВАР. Игрок за линией офсайда стоит в площади ворот прямо перед вратарем и мешает ему реагировать на удар, возможно парировать его. По-моему, момент несложный, и я не понимаю, почему этот гол был засчитан», — сказал Лапочкин «СЭ».

«Краснодар» набрал 21 очко и занимает второе место в турнирной таблице . «Акрон» остался на 11-й строчке, имея в активе восемь баллов. В следующем матче черно-зеленые примут «Зенит», а «Акрон» встретится в гостях с «Ростовом». Оба противостояния пройдут 28 сентября.

Джон Кордоба
ФК Акрон
ФК Краснодар
Сергей Лапочкин (судья)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Установлена личность протащившего собак по асфальту на авто водителя в Мытищах
Американская пресса в восторге от гола Миранчука за «Атланту»
Глушакова перевели в дубль «Химок»
Водолазы МЧС обследовали затопленную 32 года назад подлодку К-27 в Карском море
Расчеты ПВО сбили за сутки 177 дронов и шесть ракет «Нептун»
Что в РФС говорят о «разбане» российского футбола
Материалы сюжета РПЛ, 9-й тур: «Спартак» — «Динамо», «Зенит» — «Факел» и другие матчи
«Рубин» — ЦСКА. Онлайн-трансляция матча РПЛ
Семак: «Клаудиньо не мог играть весь матч с «Факелом» из-за микроповреждения»
«Рубин» — ЦСКА: Жемалетдинов открыл счет
Семак — о победе над «Факелом»: «Тяжело начинать игру с 0:1»
«Зенит» напугал болельщиков, но переборол «Факел». Соболев — снова без голов
«Зенит» — «Факел»: видео голов матча 9-го тура РПЛ
Сегодня
Вчера
Неделя