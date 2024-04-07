Лапочкин считает неадекватной реакцию Юрана на судейство в матче с «Краснодаром»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин назвал недопустимым поведение главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана после матча 23-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:4).

По окончании игры Юран нецензурно высказался в адрес арбитров встречи, заявил, что полузащитнику «быков» Александру Черникову нужно было показать вторую желтую карточку за фол на 55-й минуте.

«В такой форме недопустимо публично выражать свою позицию, даже если судьи ошиблись. Я категорически с этим не согласен и осуждаю поведение Сергея Николаевича. Все-таки надо держать себя в руках, он опытный тренер и, конечно, не нужно позволять себе переходить на такие оскорбления. По поводу эпизода — фол-фол, нет там никакого наступа, попал по ноге. Скажем так, не было ни грубости, ни безрассудства и тем более наступа. Поэтому реакция выглядит как неадекватная конкретно по этой игре», — приводит «Спорт День за Днем» слова Лапочкина.

После матча с нижегородцами «Краснодар» с 43 очками вышел на первое место в чемпионате России, обойдя «Зенит» (41), у которого еще одна игра в запасе. У «Пари НН» 28 баллов и 10-я позиция в турнирной таблице.