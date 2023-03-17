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Сегодня, 21:51

Лапочкин высказался о падении уровня судейства в России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин высказал мнение о падении уровня судейства в России.

«Сейчас стало очевидно, что в России очень сильно проседает линия судейства в футболе. Сложно выделить одну причину, по которой все происходит, но если подчиненные плохо работают, то виновато руководство», — приводит слова Лапочкина Sport24.

В ответном четвертьфинальном матче Кубка России «Спартак» — «Локомотив» (4:2) Сергей Иванов, по мнению, железнодорожников допустил несколько ошибок. «Локомотив» обратился в ЭСК РФС, которая постановила, что Иванов неверно засчитал гол Романа Зобнина, так как сделавший ему передачу Михаил Игнатов нарушил перед этим правила в борьбе против Наира Тикнизяна.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-17-lapochkin-o-padenii-urovnya-sudeystva-v-rossii-yesli-podchinennyye-plokho-rabotayut-to-vinovato-rukovodstvo
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