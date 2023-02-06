Лапочкин заявил, что для большинства арбитров не проблема публично комментировать свои решения

Известный футбольный арбитр Сергей Лапочкин-младший оценил эксперимент с объяснениями судьями своих решений во время видеопросмотров спорных эпизодов.

«Мне кажется, комментарии арбитра в матче «Спартак» — «Ростов» были, мягко скажем, некорректные. Как и решение — потому что оно не соответствовало ни правилам игры в футбол, ни всем интерпретациям, ни учебным материалам, которые показывают командам. Конечно, в том случае следовало назначить пенальти, а объяснения арбитра были некорректными. Так что, сложно говорить, что в этой игре подобный эксперимент можно назвать удачным. Будет ли стрессом, если придется комментировать решения публично? Это все от человека зависит. Есть люди замкнутые, которые в принципе по жизни немногословны. А есть довольно публичные, которые спокойно разговаривают, объясняют. Для меня это не было бы проблемой, да и для большинства арбитров тоже. Потому что в процессе игры они в любом случае проговаривают спорные моменты при видеопросмотре», — приводит слова Лапочкина «РБ Спорт».

Такое нововведение будет внедрено на Зимнем кубке РПЛ. Каждая команда может использовать по одному запросу на проверку спорного эпизода за тайм. Во время видеопросмотра судья в прямом эфире должен будет прокомментировать свое решение.

В первом матче Зимнего кубка РПЛ «Спартак» обыграл «Ростов» (0:0, пенальти — 2:1).