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Сегодня, 17:26

Лапочкин заявил, что оба пенальти в матче «Динамо» — «Пари НН» назначены верно

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футбольный судья Сергей Лапочкин высказался о работе главного арбитра Артема Чистякова на матче 23-го тура РПЛ между «Динамо» и «Пари НН».

«Оба пенальти назначены верно. В первом случае Дмитрий Скопинцев не сыграл в мяч. Произошел рикошет в руку, которая увеличивала объем тела, поэтому пенальти назначен абсолютно верно. В моменте с назначением пенальти в ворота «Нижнего Новгорода» Константин Тюкавин успел сыграть в мяч, а защитник сзади по неосторожности ударил его по ноге, так что одиннадцатиметровый тоже назначен верно. К сожалению, в первом моменте понадобилась помощь ВАР, судья сам не увидел момент нарушения. Оба решения верные», — приводит слова Лапочкина «Евро-Футбол.Ру».

В матче 23-го тура РПЛ «Динамо» обыграло «Пари НН» со счетом 3:1.

«Динамо» занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. «Пари НН» — на 13-м месте (19 очков).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005086945_lapochkin_oba_penalti_v_matche_dinamo_-_pari_nn_naznachenyi_verno
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