Лапочкин заявил, что «Спартак» не сможет обжаловать красную карточку Литвинова

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин считает, что у «Спартака» нет шансов отменить красную карточку полузащитника Руслана Литвинова, которую он получил в массовой драке в матче с ЦСКА (2:0) в 14-м туре РПЛ.

«Никаких шансов у «Спартака» нет. Мы увидели назначения на кубковые матчи, Карасев там есть. Это значит, что в департаменте поддержали его решение позвать Сухого к монитору, после чего Литвинову была показана красная карточка. Нам сказали, что дело в агрессивном поведении. Кто-то в действиях Литвинова его увидел, кто-то нет. Хочется же в таком случае спросить, почему тогда не удалили Гуарирапу, например», — цитирует Лапочкина «ВсеПроСпорт».

В понедельник, 4 ноября, председатель КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет рассмотрит агрессивное поведение Литвинова и Роши. Оба футболиста приглашены на заседание.

«Спартак» набрал 25 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича обошла ЦСКА, который с 24 очками расположился на 6-й строчке.