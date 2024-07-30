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Сегодня, 13:40

Ларин назвал ерундой информацию о блокировке Амаралом трансфера Глушенкова в «Спартак»: «Максим на своем месте»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Максим Глушенков.
Фото ФК «Зенит»
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Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал летом заблокировал трансфер полузащитника Максима Глушенкова.

«Ничего об этом не слышал. Считаю, что это полная ерунда. Наверное, Максим сейчас на своем месте, если у него все удачно получается. Он на своем месте в той команде, где его никто не трогает», — сказал Ларин «СЭ».

Глушенков — воспитанник «Чертаново». В январе 2019 года футболист перешел в «Спартак», после чего выступал за «Химки» и «Крылья Советов» на правах аренды. В июле 2022 года самарский клуб выкупил хавбека у красно-белых. В январе 2023 года игрок перешел в «Локомотив».

В июне 2024 года «Зенит» купил 25-летнего Глушенкова у «Локомотива» и подписал с ним контракт до конца июня 2028 года с опцией продления еще на один год. Хавбек провел за команду из Санкт-Петербурга 3 матча и забил 5 голов.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Максим Глушенков
Николай Ларин
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