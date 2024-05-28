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Сегодня, 13:35

Ларин назвал Глушенкова лучшим игроком сезона РПЛ-2023/24

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин выбрал лучшего игрока сезона в РПЛ.

«Учитывая, что «Динамо» заняло только третье место, я бы назвал лучшим игроком этого сезона Максима Глушенкова. Если бы все-таки бело-голубые стали чемпионами, то, наверное, для меня лично лучшим был бы Тюкавин», — приводит слова Ларина Legalbet.

Чемпионом РПЛ-2023/24 стал «Зенит» (57 очков), второе место занял «Краснодар» (56), тройку лидеров замкнуло «Динамо» (56).

В завершившемся сезоне Глушенков провел 38 игр за «Локомотив» во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 21 результативный пас.

Источник: Legalbet
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
Константин Тюкавин
Максим Глушенков
Николай Ларин
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