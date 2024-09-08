Ларин назвал Глушенкова лучшим игроком текущего сезона РПЛ

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин в разговоре с «СЭ» высказался о признании полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова лучшим игроком первого отрезка сезона РПЛ.

«Согласен, с тем что он был лучший в прошлом месяце. Глушенков забил в пяти матчах 7 голов, хорошо играл. Батраков тоже неплохо смотрелся. В целом, можно было любому из них давать», — сказал Ларин «СЭ».

На счету игрока 5 сыгранных игр, в которых он отметился 7-ю забитыми мячами и 1-й голевой передачей.

Александр Абустин