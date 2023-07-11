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Ларин не станет гендиректором «Крыльев Советов», но может войти в структуру клуба

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин не рассматривается на должность гендиректора самарских «Крыльев Советов», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, Ларин не рассматривается на должность генерального директора «Крыльев». При этом менеджер может оказаться в структуре клуба, занявшись развитием академии. Окончательное решение не принято и не ожидается в ближайшее время.

Ларин работал в академии «Чертаново» с 2008 по 2021 год. Осенью 2022-го его признали виновным в мошенничестве и приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. 24 мая Мосгорсуд принял апелляцию защиты на переквалификацию статьи и заменил приговор на условный.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/larin-ne-stanet-gendirektorom-kry-l-ev-sovetov-no-mozhet-vojti-v-strukturu-kluba/
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Николай Ларин
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