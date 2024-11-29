Ларин — о заявлении губернатора Самарской области: «Оно было необычным»

Советник руководителя «Крыльев Советов» по вопросам молодежного футбола Николай Ларин в разговоре с «СЭ» прокомментировал коррупционный скандал в российском футболе.

«Скажу так: это заявление было необычным. К счастью для меня, я не знаю тему всех этих разбирательств, абсолютно далек от всего этого. Нет ли страха, что могут последовать санкции по отношению к «Крыльям»? Не знаю, не хочу даже об этом думать», — сказал Ларин «СЭ».

26 ноября глава Самарского региона Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.

В четверг клубы РПЛ направили письмо губернатору Самарской области с просьбой предоставить имеющуюся информацию о якобы существующих коррупционных схемах в профессиональном футболе.

Дарик Агаларов.