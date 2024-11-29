Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:14

Ларин — о заявлении губернатора Самарской области: «Оно было необычным»

Telegram Дзен

Советник руководителя «Крыльев Советов» по вопросам молодежного футбола Николай Ларин в разговоре с «СЭ» прокомментировал коррупционный скандал в российском футболе.

«Скажу так: это заявление было необычным. К счастью для меня, я не знаю тему всех этих разбирательств, абсолютно далек от всего этого. Нет ли страха, что могут последовать санкции по отношению к «Крыльям»? Не знаю, не хочу даже об этом думать», — сказал Ларин «СЭ».

26 ноября глава Самарского региона Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.

В четверг клубы РПЛ направили письмо губернатору Самарской области с просьбой предоставить имеющуюся информацию о якобы существующих коррупционных схемах в профессиональном футболе.

Дарик Агаларов.

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Вячеслав Федорищев
Николай Ларин
Читайте также
Судья запретила креститься дзюдоисту на соревнованиях в Москве
Скворцова не исключила скорое признание молодыми людей до 60 лет
Писательница Роулинг раскритиковала BBC из-за победительницы в номинации футболистка года
Причиной смерти постояльцев соццентра на Алтае мог стать ротавирус
Дерби с одной шайбой, СКА наказан за удаления, а Ротенберг взывает к совести. Что произошло в КХЛ 28 ноября
Путин ответил шуткой советских времен на вопрос о целях для «Орешника»
Сегодня
Вчера
Неделя