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Сегодня, 14:17

Ларин оценил игру Пиняева в текущем сезоне

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин оценил игру полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева в текущем сезоне.

«У него ничего особенного не происходило. Так бывает в футболе, иногда чуть хуже выступаешь, иногда чуть лучше. Человеку 19 лет, я не вижу катастрофического спада. С «Уралом» он в конце матча забежал и как мастер отдал голевую передачу на Тикнизяна. В целом, нет колоссального спада у Сергея, все нормально. Проблема со снижением результативности? У него и не было особенной результативности, проблема постоянная. Начиная с 15-летнего возраста все пишут о его психологических проблемах, но такого нет. Голова у человека на месте, все нормально», — приводит слова Ларина Metaratings.ru.

19-летний Пиняев выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 25 матчей, забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/larin-u-pinyaeva-i-ne-bylo-osobennoi-rezultativnosti-problema-postoyannaya-313897/
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Николай Ларин
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