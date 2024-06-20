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Сегодня, 17:05

Ларин о переходе Глушенкова в «Зенит»: «Надеюсь, Семак по достоинству оценит мастерство будущего игрока «Барселоны»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин поделился с «СЭ» мнением о переходе нападающего Максима Глушенкова из «Локомотива» в «Зенит».

Глушенков — воспитанник академии «Чертаново».

«Верю, что у него все получится и в то, что он будет много играть в «Зените». Надеюсь, что Сергей Семак по достоинству оценит мастерство будущего футболиста «Барселоны», — сказал Ларин «СЭ».

Глушенков выступал за «Локомотив» с января 2023 года. В сезоне-2023/24 футболист провел за «Локомотив» 38 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал 21 голевой пас.

24-летний россиянин подписал контракт с «Зенитом» по схеме «4+1».

ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Чертаново
Максим Глушенков
Николай Ларин
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