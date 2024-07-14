Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:35

Ларин — о словах Глушенкова в адрес хейтеров: «Сначала сильно ругался про себя на Максима»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин в разговоре с «СЭ» отреагировал на обращение полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова к хейтерам на фоне его перехода в питерский клуб.

«Уважаемые клоуны, в «Зените» все хорошо», — сказал Глушенков в видео, которое опубликовала девушка футболиста Анна Нечаева в соцсетях.

«Когда первый раз это увидел, я про себя сильно ругался на Максима. Я все равно считаю, что лучше никак не реагировать, чем отвечать на критику. Но потом переосмыслил эту историю. Мало кто знает, как на самом деле все было. Это абсолютно шутливая форма. Начались оскорбления в одном Telegram-канале, он в шутку отреагировал. Вот и все. После этого начался этот хейт. Люди же привыкли искать, где кого зацепить. Главное, отвечать всем на футбольном поле, а не в комментариях. Это Максиму удалось», — сказал Ларин «СЭ».

Также бывший директор академии «Чертаново» поделился мнением о поведении болельщиков «Спартака» и «Локомотива» по отношению к Глушенкову.

«Не знаю, болельщики каких клубов его хейтят. Я отношусь к любой команде с уважением, но, допустим, в «Спартаке» не должны забывать о том, что он выступал за команду. Но за один момент, когда он не побежал к угловому флажку в матче с «Арсеналом», его зачехлили и поставили на нем крест. Поэтому, если его хейтят болельщики «Спартака», мне кажется, это их проблема. Если речь про фанатов «Локомотива»... Я отношусь к клубу и болельщикам с уважением, но тоже не понимаю, за что его критиковать. Там есть другие люди, которых можно больше хейтить. Не буду называть фамилии», — добавил Ларин.

24-летний Глушенков подписал контракт с «Зенитом» по схеме «4+1». С января 2023 года он выступал за «Локомотив». В сезоне-2023/24 он провел за железнодорожников 38 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 21 голевую передачу.

ФК Зенит
Максим Глушенков
Николай Ларин
3
Обсудить
Читайте также
Клаудиньо психанул из-за замены в матче за Суперкубок России
Перерыв финала Кубка Америки продлится 25 минут из-за Шакиры
В раде заявили о готовности главкома ВСУ Сырского подписать капитуляцию
Бронзовый подвиг Суареса и роковая «паненка» Дэвиса. Что произошло в матче Канада – Уругвай на Кубке Америки
Песков назвал итоги саммита НАТО в Вашингтоне угрожающими для России
Захарова сообщила о готовившемся на деньги США покушении на Путина
Популярное видео
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Барриос — о победе «Зенита» в Суперкубке: «Путь к трем трофеям — повторению успеха прошлого сезона — начался в этот день!»

Источник: сумма отступных за Глушенкова составляет 30 миллионов евро для европейских клубов