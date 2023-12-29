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РПЛ

Сегодня, 18:02

Ларин поделился мнением о выступлении «Крыльев Советов» в РПЛ

Виктория Кравченко
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Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин поделился мнением об игре «Крыльев Советов» в первой части сезона РПЛ.

«Думаю, что «Крылья» закончат сезон в семерке сильнейших. Если удачно сложатся различные факторы и команде будет сопутствовать удача, то, может быть, и выше.

Понимаю волнения самарских болельщиков, они переживают, что лидеры снова могут покинуть команду в зимнюю паузу, но на данный момент у меня нет информации, что кто-то собирается уходить. Надеюсь всех ключевых футболистов удастся сохранить и команда продолжит вторую часть чемпионата в том же составе», — сказал Ларин Legalbet.

«Крылья» с 29 очками после 18 туров РПЛ занимают шестое место в турнирной таблице, отставая на девять очков от лидирующего «Краснодара».

Источник: https://legalbet.ru/news/larin-o-vistuplenii-krilev-v-rpl-esli-bi-oni-obigrali/
ФК Крылья Советов (Самара)
Николай Ларин
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