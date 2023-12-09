Ларин: «Спартак» выиграл, потому что у них в стартовом составе наконец вышли три воспитанника «Чертаново»

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин предположил, за счет чего «Спартак» сумел обыграть «Крылья Советов» в матче 18-го тура РПЛ (3:0).

«Спартак» выиграл сегодня, потому что наконец-то у них в стартовом составе вышли три чертановских воспитанника. Все те игроки, которые находятся в клубе, поэтому «красно-белые» и выиграли. Это немного сарказм, но в этом что-то есть. Когда к восьмой минуте команда совершает две такие ошибки, потом играть очень тяжело. Сегодня «Крылья Советов» играли неплохо, но ошибки в начале матча повлияли на исход встречи», — цитирует Ларина Metaratings.ru.

«Спартак» занимает промежуточное пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков. У «Крыльев Советов» 29 баллов и шестая позиция.