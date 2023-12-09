Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:52

Ларин: «Спартак» выиграл, потому что у них в стартовом составе наконец вышли три воспитанника «Чертаново»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин предположил, за счет чего «Спартак» сумел обыграть «Крылья Советов» в матче 18-го тура РПЛ (3:0).

«Спартак» выиграл сегодня, потому что наконец-то у них в стартовом составе вышли три чертановских воспитанника. Все те игроки, которые находятся в клубе, поэтому «красно-белые» и выиграли. Это немного сарказм, но в этом что-то есть. Когда к восьмой минуте команда совершает две такие ошибки, потом играть очень тяжело. Сегодня «Крылья Советов» играли неплохо, но ошибки в начале матча повлияли на исход встречи», — цитирует Ларина Metaratings.ru.

«Спартак» занимает промежуточное пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков. У «Крыльев Советов» 29 баллов и шестая позиция.

Источник: https://metaratings.ru/news/larin-spartak-vyigral-potomu-chto-v-starte-nakonec-vyshli-tri-vospitannika-chertanovo-313665/
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Николай Ларин
2
0
Читайте также
МОК допустил российских спортсменов к Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе
Неймар обратился к фанатам «Сантоса» после вылета команды во вторую лигу Бразилии
Жена Зеленского попросила Запад не прекращать поддержку Киева
Появилось видео рейда военкомов ВСУ в санаторий Закарпатской области
Артем Жога назвал обвинения СБУ в его адрес действиями «умственно отсталых»
Муж замгендиректора гимназии в Брянске подтвердил ее задержание
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Кассьерра о победе над «Пари НН»: «Самое важное, что три очка остались в Петербурге»

Семак — о результатах «Зенита»: «На хорошем уровне закончили, продолжаем борьбу и в Кубке, и за чемпионство»