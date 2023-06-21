Ларин: «Воспитанники «Чертаново» в РПЛ — моя гордость, со всеми поддерживаю связь»

Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин рассказал об общении с выпускниками чертановской академии.

«Я со всеми поддерживаю хорошую связь и со всеми в течение недели хотя бы раз общаюсь. Созваниваемся, переписываемся, иногда встречаемся в Москве. Воспитанники «Чертаново» в РПЛ — моя гордость. Конечно, мы продолжаем общение. Когда-то они мне были благодарны, сейчас я им благодарен за ту поддержку, которую они оказывали на протяжении двух с половиной лет», — приводит Metaratings.ru слова Ларина.

Ларин работал в академии «Чертаново» с 2008 по 2021 год. Осенью 2022-го его признали виновным в мошенничестве и приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. 24 мая Мосгорсуд принял апелляцию защиты на переквалификацию статьи и заменил приговор на условный.