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Ларин: «Воспитанники «Чертаново» в РПЛ — моя гордость, со всеми поддерживаю связь»

Алина Савинова
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Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин рассказал об общении с выпускниками чертановской академии.

«Я со всеми поддерживаю хорошую связь и со всеми в течение недели хотя бы раз общаюсь. Созваниваемся, переписываемся, иногда встречаемся в Москве. Воспитанники «Чертаново» в РПЛ — моя гордость. Конечно, мы продолжаем общение. Когда-то они мне были благодарны, сейчас я им благодарен за ту поддержку, которую они оказывали на протяжении двух с половиной лет», — приводит Metaratings.ru слова Ларина.

Ларин работал в академии «Чертаново» с 2008 по 2021 год. Осенью 2022-го его признали виновным в мошенничестве и приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. 24 мая Мосгорсуд принял апелляцию защиты на переквалификацию статьи и заменил приговор на условный.

Источник: https://metaratings.ru/news/larin-vospitanniki-chertanovo-v-rpl-moya-gordost-260444/
Футбол
РПЛ
ФК Чертаново
Николай Ларин
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