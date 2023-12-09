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Сегодня, 23:30

Ларин: «Думаю, что никто из «Крыльев Советов» зимой не уйдет»

Алина Савинова
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Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин поделился мнением о выступлении «Крыльев Советов», за которые играют воспитанники московской академии, в первой части текущего сезона.

«В этом сезоне, в очередной раз команда Игоря Витальевича показывает красивый и содержательный футбол, который нравится болельщикам. Эту команду много обсуждают и ценят многие специалисты. Для «Крыльев» первая половина сезона получилось очень позитивно, набрали много очков и забили столько голов. Я знал, что этот сезон будет лучше, чем прошлый. Мои ожидания подтверждаются. Я думаю, что никто из «Крыльев» зимой не уйдет», — цитирует Ларина Metaratings.ru.

Самарская команда набрала 29 очков за 18 матчей и на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. После зимней паузы в марте «Крылья» встретятся с «Ростовом» в рамках 19-го тура РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/larin-dumayu-chto-nikto-iz-krylev-zimoi-ne-uidyot-313672/
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Николай Ларин
0
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