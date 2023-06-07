Ларин: «Пиняеву нужно отыграть еще сезон в РПЛ до перехода в Европу»

Бывший директор Академии «Чертаново» Николай Ларин оценил сезон-2022/23 для «Крыльев Советов».

«У меня двоякое состояние после этого сезона «Крыльев». Во-первых, можно назвать сезон неудачным, потому что команде катастрофически не везло. Но в матче со «Спартаком» все пошло по-другому. Этот матч можно назвать удачным, ведь все было на грани. «Крылья» были на грани вылета, но избежали стыковых матчей. За счет своей мощи и воли объединились и дали такой бой», — приводит «Спорт День за Днем» слова Ларина.

Также он поделился мнением о том, готов ли экс-нападающий «Крыльев» Сергей Пиняев к переходу в европейский клуб.

«Думаю, ему нужно отыграть еще сезон в РПЛ. Он уже готов к Европе, но если здесь еще сезон отыграет и сделает «Локомотив» чемпионом, то будет вообще супер», — добавил специалист.

По итогам завершившегося сезона «Крылья Советов» заняли 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. Самарская команда набрала 32 очка за 30 туров.

Пиняев перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов» в январе 2023 года. Он отметился 1 голом в 10 матчах за московскую команду.