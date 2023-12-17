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РПЛ

Сегодня, 12:09

Ларин считает, что в РПЛ должно быть больше российских футболистов

Виктория Кравченко
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Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин считает, что в РПЛ слишком много легионеров. Он также отметил, что лига стала более конкурентной.

«Если учитывать, что чемпионат стал чуть-чуть слабее, значит РПЛ стала более конкурентной. В целом ничего плохого в этом не вижу. Единственное, есть обеспокоенность, что в российском чемпионате играют 110 легионеров. Я не очень понимаю зачем столько иностранцев в нынешних реалиях. Есть борьба за чемпионство, зачем такое количество легионеров нужно? Топовыми вряд ли можно назвать все 110 человек», — цитирует Ларина «РБ Спорт».

Ларин возглавлял академию «Чертаново» с 2008 по 2021 год. В сентябре 2022 года его признали виновным в мошенничестве с документами на регистрацию футболистов и приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

24 мая 2023 года Московский городской суд принял апелляцию защиты Ларина, сократил срок наказания подсудимого до 2,5 лет, а также заменил приговор на условный.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikolaj-larin-toplyu-za-rossijskih-futbolistov-v-rpl-ih-dolzhno-by-t-bol-she/
Николай Ларин
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