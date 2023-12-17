Ларин считает, что в РПЛ должно быть больше российских футболистов

Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин считает, что в РПЛ слишком много легионеров. Он также отметил, что лига стала более конкурентной.

«Если учитывать, что чемпионат стал чуть-чуть слабее, значит РПЛ стала более конкурентной. В целом ничего плохого в этом не вижу. Единственное, есть обеспокоенность, что в российском чемпионате играют 110 легионеров. Я не очень понимаю зачем столько иностранцев в нынешних реалиях. Есть борьба за чемпионство, зачем такое количество легионеров нужно? Топовыми вряд ли можно назвать все 110 человек», — цитирует Ларина «РБ Спорт».

Ларин возглавлял академию «Чертаново» с 2008 по 2021 год. В сентябре 2022 года его признали виновным в мошенничестве с документами на регистрацию футболистов и приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.