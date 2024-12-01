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Сегодня, 16:45

Ларин: «Зиньковскому стоит уходить из «Спартака». А Пиняев порой получает незаслуженный шквал критики»

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Экс-директор академии «Чертаново», а ныне советник руководителя «Крыльев Советов» по вопросам молодежного футбола Николай Ларин в комментарии «СЭ» высказался об игре воспитанников московской школы Антона Зиньковского и Сергея Пиняева.

«Все развиваются по-разному. Тот же Зиньковский после неудачного матча с «Динамо» присел прилично. Его вообще не выпускают. Ему стоит уходить.

Пиняев порой получает незаслуженный шквал критики. Посмотрите его статистику: 2+4 в чемпионате и 5+1 в кубке страны! На это мало кто обращает внимание. Считаю, что для того игрового времени, которое он получает, это довольно прилично. Будет больше играть — будет больше забивать», — сказал Ларин «СЭ».

Функционер возглавлял академию «Чертаново» с 2008 по 2021 год.

В текущем сезоне 28-летний Зиньковский провел за «Спартак» 13 матчей, отметившись 3 результативными передачами.

20-летний Пиняев провел за «Локомотив» 24 игры во всех турнирах нынешнего сезона, в которых забил 7 мячей и отдал 5 голевых передач.

Дарик Агаларов

Антон Зиньковский
Сергей Пиняев
Николай Ларин
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