Ларин: «Зиньковскому стоит уходить из «Спартака». А Пиняев порой получает незаслуженный шквал критики»

Экс-директор академии «Чертаново», а ныне советник руководителя «Крыльев Советов» по вопросам молодежного футбола Николай Ларин в комментарии «СЭ» высказался об игре воспитанников московской школы Антона Зиньковского и Сергея Пиняева.

«Все развиваются по-разному. Тот же Зиньковский после неудачного матча с «Динамо» присел прилично. Его вообще не выпускают. Ему стоит уходить.

Пиняев порой получает незаслуженный шквал критики. Посмотрите его статистику: 2+4 в чемпионате и 5+1 в кубке страны! На это мало кто обращает внимание. Считаю, что для того игрового времени, которое он получает, это довольно прилично. Будет больше играть — будет больше забивать», — сказал Ларин «СЭ».

Функционер возглавлял академию «Чертаново» с 2008 по 2021 год.

В текущем сезоне 28-летний Зиньковский провел за «Спартак» 13 матчей, отметившись 3 результативными передачами.

20-летний Пиняев провел за «Локомотив» 24 игры во всех турнирах нынешнего сезона, в которых забил 7 мячей и отдал 5 голевых передач.

Дарик Агаларов