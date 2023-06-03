Ларин заявил, что слухи о возможном уходе Осинькина из «Крыльев Советов» не имеют под собой оснований

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Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин считает, что Игорь Осинькин продолжит тренировать «Крылья Советов» в следующем сезоне.
— Много слухов по поводу будущего Осинькина? Общались с ним?
— Я думаю, все то, что писали накануне, не имеет под собой никаких оснований. Не знаю, почему это пишут, — приводит Sport24 слова Ларина.
— То есть будущее Осинькина в следующем сезона с «Крыльями» в РПЛ?
— Да.
Ранее появилась информация о том, что в услугах Осинькина заинтересован казанский «Рубин».
Осинькин возглавляет «Оренбург» с 2020 года. В сезоне-2022/23 оренбуржцы под руководством 57-летнего специалиста заняли седьмое место в чемпионате России.