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Сегодня, 15:42

Латышонок назвал тяжелым решение перейти в «Зенит» из «Балтики»

Алина Савинова
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Новый вратарь «Зенита» Евгений Латышонок поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб.

В пятницу, 14 июня, стало известно, что 25-летний игрок подписал контракт с сине-бело-голубыми по схеме «4+1».

«Для меня это новый вызов, новый шаг в карьере. Я рад оказаться в сильнейшем клубе страны. Здесь и сейчас я рад этому очень сильно. Насколько тяжело давалось решение о переходе? Действительно тяжело. В «Балтике» я провел пять лет, эта команда и город стали для меня домом. Решение было тяжелым, но я понимал, что это необходимо для моей дальнейшей карьеры», — приводит пресс-служба питерцев слова Латышонка.

Латышонок с лета 2019 года выступал за «Балтику». В минувшем сезоне он провел за калининградскую команду 34 матча во всех турнирах, пропустил 44 мяча и 8 раз отыграл на ноль.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2024-06-14-evgeniy-latyshonok-rad-okazatsya-v-silneyshem-klube-strany.htm
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Зенит
Евгений Латышонок
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