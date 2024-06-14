Латышонок назвал тяжелым решение перейти в «Зенит» из «Балтики»

Новый вратарь «Зенита» Евгений Латышонок поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб.

В пятницу, 14 июня, стало известно, что 25-летний игрок подписал контракт с сине-бело-голубыми по схеме «4+1».

«Для меня это новый вызов, новый шаг в карьере. Я рад оказаться в сильнейшем клубе страны. Здесь и сейчас я рад этому очень сильно. Насколько тяжело давалось решение о переходе? Действительно тяжело. В «Балтике» я провел пять лет, эта команда и город стали для меня домом. Решение было тяжелым, но я понимал, что это необходимо для моей дальнейшей карьеры», — приводит пресс-служба питерцев слова Латышонка.

Латышонок с лета 2019 года выступал за «Балтику». В минувшем сезоне он провел за калининградскую команду 34 матча во всех турнирах, пропустил 44 мяча и 8 раз отыграл на ноль.