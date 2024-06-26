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Сегодня, 13:40

Латышонок: «Было сложно принять предложение «Зенита». В Калининграде провел пять лет»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Голкипер Евгений Латышонок признался, что ему тяжело далось решение перейти в «Зенит».

«Мне сложно было принять решение о переходе в «Зенит», поскольку в Калининграде я провел пять лет. Были еще другие варианты, но в приоритете стоял «Зенит». Это лучший клуб страны, а мне хочется побеждать. Хочется играть в лучшей команде», — сказал Латышонок журналистам.

25-летний голкипер подписал контракт с сине-бело-голубыми по схеме «4+1». Латышонок с лета 2019 года выступал за «Балтику». В минувшем сезоне он провел за калининградскую команду 34 матча во всех турнирах, пропустил 44 мяча и 8 раз отыграл на ноль.

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