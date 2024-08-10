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Латышонок прокомментировал отраженный пенальти в концовке матча с «Динамо»

Алексей Михайлов
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Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок прокомментировал свой отраженный пенальти в матче 4-го тура РПЛ против московского «Динамо» (1:0).

— Пенальти? Ничего необычного — просто готовились, смотрели, куда он [Нгамалё] бил в предыдущие разы. Он пробил так, как мы думали.
— В «Зените» у вас много работы?

— Понятно, что у ворот «Балтики» было больше моментов. Каждую игру я отдавался на максимум. Здесь же другая работа, больше приходится держать концентрацию, больше играть ногами. Пока справляюсь. Надеюсь, что с каждой игрой буду только прибавлять, — сказал Латышонок в микст-зоне.

Латышонок провел пять матчей за «Зенит» в нынешнем сезоне, ни в одном из которых не пропускал голы.

Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Евгений Латышонок
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