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Сегодня, 14:34

Латышонок пропустит около месяца из-за травмы

Владислав Маслов
Корреспондент
Евгений Латышонок (в центре).
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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«Зенит» сообщил подробности повреждения голкипера Евгения Латышонка, которое тот получил в матче 14-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (2:1).

«Определен характер травмы Евгения Латышонка.

По результатам медицинского обследования у игрока диагностировано повреждение прямой мышцы левого бедра. По предварительной информации срок восстановления составит до четырех недель.

Сине-бело-голубые желают Евгению здоровья и скорейшего возвращения на футбольное поле!» — говорится в заявлении клуба.

Из-за травмы 26-летний игрок пропустит 3 матча с «Ахматом» (2 — в плей-офф FONBET Кубка России и 1 — в 15-м туре РПЛ), а также встречи с «Оренбургом» и «Крыльями Советов» в 16-м и 17-м турах чемпионата. Также под вопросом участие Латышонка в заключительном матче сезона — 7 декабря с «Акроном» (18-й тур).

Кроме того, вратарь не сможет принять участие в ноябрьском сборе национальной команды России и сыграть в товарищеских матчах против Брунея (15 ноября) и Сирии (19 ноября). Ранее Латышонок попал в расширенный список игроков, вызванных тренерским штабом Валерия Карпина в сборную.

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Источник: ФК Зенит
ФК Зенит
Евгений Латышонок

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