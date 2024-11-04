Латышонок пропустит около месяца из-за травмы

«Зенит» сообщил подробности повреждения голкипера Евгения Латышонка, которое тот получил в матче 14-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (2:1).

«Определен характер травмы Евгения Латышонка.

По результатам медицинского обследования у игрока диагностировано повреждение прямой мышцы левого бедра. По предварительной информации срок восстановления составит до четырех недель.

Сине-бело-голубые желают Евгению здоровья и скорейшего возвращения на футбольное поле!» — говорится в заявлении клуба.

Из-за травмы 26-летний игрок пропустит 3 матча с «Ахматом» (2 — в плей-офф FONBET Кубка России и 1 — в 15-м туре РПЛ), а также встречи с «Оренбургом» и «Крыльями Советов» в 16-м и 17-м турах чемпионата. Также под вопросом участие Латышонка в заключительном матче сезона — 7 декабря с «Акроном» (18-й тур).

Кроме того, вратарь не сможет принять участие в ноябрьском сборе национальной команды России и сыграть в товарищеских матчах против Брунея (15 ноября) и Сирии (19 ноября). Ранее Латышонок попал в расширенный список игроков, вызванных тренерским штабом Валерия Карпина в сборную.