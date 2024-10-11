Латышонок рассказал,что не мечтает о переходе в зарубежный клуб

Голкипер «Зенита» Евгений Латышонок ответил на вопрос о возможном переходе в европейский клуб.

«Есть смысл говорить об этом, когда имеются предложения из-за рубежа. У меня их нет. Я даже не мечтал играть в «Зените». Карьера сложилась так, что большую часть времени я провел в ФНЛ. Даже уровень РПЛ казался труднодостижимым. Мы с «Балтикой» долгое время не могли добыть путевку в РПЛ, а оказаться в клубе — чемпионе страны — это вообще космическое достижение», — цитирует Латышонка «Евро-Футбол.Ру».

26-летний вратарь летом перешел в «Зенит» из «Балтики». В текущем сезоне Латышонок провел за команду 12 матчей, пропустил 6 мячей и 8 раз отыграл на ноль.