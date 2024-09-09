Латышонок рассказал, что пропускал много мячей на тренировках от бразильцев «Зенита»

Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок оценил уровень бразильских легионеров команды.

«Самый сильный игрок «Зенита»? Каждый силен по-своему. Вендел, Клаудиньо — топы. Глушенков — просто космос, я в шоке от Макса, очень рад за него. Сейчас он получил травму. Надеюсь, Максим восстановится и продолжит играть так, как раньше. Получаю одно удовольствие, играя с такими партнерами.

Уровень бразильцев? Первую неделю они меня валтузили. Думал, что после этого меня во вторую команду отправят. Забивали много мячей, полоскали как хотели. Их уровень очень высокий», — цитирует Латышонка «РБ Спорт».

На данный момент за «Зенит» выступают 8 представителей Бразилии. Лучшим среди них по системе «гол+пас» является полузащитник Вендел. На его счету гол и 7 результативных передач в 6 матчах РПЛ.