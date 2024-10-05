Сегодня, 19:57
Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок прокомментировал результат матча 11-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:0).
— Полностью владели инициативой сегодня, создали много моментов. Могли очень много забивать, но вратарь команды соперника сыграл хорошо.
— У вас 11 матчей в РПЛ, 8 сухарей и 77% отраженных ударов. Для вас это что-то значит или просто цифры?
— 77 — что-то маловато вы сказали...Нет, если честно. Просто иду от игры к игре.
— Вас вызвали в сборную России. Для вас это особое чувство?
— Конечно, я счастлив.
— А есть ли мотивация ехать в сборную? Ведь пока еще не определились с соперником.
— Мне вообще на это все равно. Конечно, я хочу ехать.
— Вы готовы и просто провести сборы, даже без матчей?
— Да. Это сборная России.
26-летний Латышонок стал игроком «Зенита» перед началом сезона-2024/25. В нынешнем розыгрыше РПЛ на его счету 11 матчей (9 «сухих»).