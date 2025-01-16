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Сегодня, 19:33

Лайкин перешел на правах аренды из «Спартака» в «Нефтехимик»

Сергей Ярошенко
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Полузащитник «Спартака» Максим Лайкин перешел на правах аренды в «Нефтехимик», сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

Игрок уже ранее выступал за «Нефтехимик» в сезоне-2022/2023. Тогда он сыграл 33 матча, отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами, и был признан лучшим молодым игроком первой лиги.

В этом сезоне 21-летний футболист на правах аренлы выступал за «Енисей». В составе красноярской команды в 12 матчах Мелбет первой лиги Лайкин не отметился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 300 тысяч евро.

Источник: Официальный сайт «Нефтехимика»
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ФК Нефтехимик
ФК Спартак (Москва)
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