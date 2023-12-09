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Сегодня, 22:40

Лайкин: «Спартак» вышел на матч с «Крыльями» с тройным рвением после того, что произошло в Грозном»

Алина Савинова
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Полузащитник «Спартака» Максим Лайкин прокомментировал победу команды над «Крыльями Советов» в матче 18-го тура РПЛ (3:0).

«Команда вышла на финальный матч в году с тройным или четверным рвением. Похоже, что мы реально способны выступить за шоу тренера после того, что случилось в Грозном. Команда была объединена и нацелена на победу. Дается такой результат», — приводит «РБ Спорт» слова Лайкина.

Главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль не присутствовал на матче. КДК РФС дисквалифицировал его после игры 17-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2) на три встречи (одну — условно) за толчок игрока «Ахмата» Бернарда Бериши.

Московский клуб занимает промежуточное пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-lajkin-spartak-vy-shel-na-match-kry-l-yami-s-trojny-m-nastroem-posle-togo-chto-proizoshlo-v-groznom/
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РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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