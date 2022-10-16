Сегодня, 14:10
Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев сравнил дерби ЦСКА — «Спартак» с противостоянием «Реал» — «Барселона».
Прямой эфир матча «Реал» — «Барселона» — только в Okko!
«Когда Месси играл за «Барселону», это была фантастическая команда. Я обжал «Барселону» за искусство футбола, за культуру высочайшего класса. Сейчас уже не так интересно наблюдать за Эль-Класико. ЦСКА — «Спартак» интереснее», — приводит слова Лайшева Metaratings.ru.
Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 16 октября на «ВЭБ Арене». Начало — в 20.00 (мск).
После 12 туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Спартак» располагается на третьей строчке — 25 очков.
«Барселона» встретится с «Реалом» 16 октября. Начало — в 17.15 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования