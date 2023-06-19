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Лазарев рассказал о том, как мог оказаться в академии «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Балтики» Владислав Лазарев рассказал о том, как мог оказаться в академии «Спартака», и причинах, по которым этого не случилось.

«Мне было 9 лет, и родители решили отправиться со мной в Москву на просмотровый лагерь «Спартака». Так вышло, что я взял лучшего игрока того мини-турнира, и вскоре с нами связались из академии. Мы обрадовались и приехали в клуб. На турнире с командой мы заняли первое место, а я много забил. Тогда уже в клубе очень хотели оставить меня, у нас была договоренность со «Спартаком». Но тогда не было интерната, и всем иногородним нужно было самим решать вопросы с жильем. Мы полгода думали над этим, но это в итоге стало проблемой для нашей семьи, так что мы решили уехать. В итоге я недолго был красно-белым», — приводит слова Лазарева Metaratings.ru.

Лазарев находился в системе ЦСКА с 2013 по 2017 год, после чего вернулся в «Балтику». В сезоне-2022/23 полузащитник провел за калининградский клуб 32 матча, забил семь мячей и отдал пять результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/igrok-baltiki-lazarev-v-9-let-byla-dogovoryonnost-so-spartakom-no-nam-nuzhno-bylo-samim-iskat-zhilyo-i-my-uekhali-260005/
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