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Сегодня, 12:09

Лазарев: «В 12 лет я передал мяч Урганту и засветился в прямом эфире на всю страну»

Алина Савинова
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Полузащитник «Балтики» Владислав Лазарев поделился воспоминаниями о посещении шоу «Вечерний Ургант».

«Да, это тогда было очень популярное шоу. Была история, что из каждой московской академии брали по два игрока, и ЦСКА предоставил меня. Мне очень понравилось там участвовать, хоть я и был совсем маленьким. Все произошло за несколько лет до начала чемпионата мира, тогда объявили эмблему турнира в России. В той программе снимались Каннаваро, Блаттер, Мутко. Еще именно я передал мяч Урганту, так что засветился в прямом эфире на всю страну в 12 лет. Было очень прикольно, нам еще Каннаваро отбил «пятюню», — приводит Metaratings.ru слова Лазарева.

Футболист находился в системе ЦСКА с 2013 по 2017 год, после чего вернулся в «Балтику». В прошедшем сезоне 21-летний полузащитник провел 32 матча за калининградскую команду, забил 7 голов и отдал 5 результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/igrok-baltiki-lazarev-v-12-let-ya-peredal-myach-urgantu-v-pryamom-efire-a-kannavaro-otbil-pyatyunyu-259873/
Футбол
ФК Балтика
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