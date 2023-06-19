Лазарев: «В 12 лет я передал мяч Урганту и засветился в прямом эфире на всю страну»

Полузащитник «Балтики» Владислав Лазарев поделился воспоминаниями о посещении шоу «Вечерний Ургант».

«Да, это тогда было очень популярное шоу. Была история, что из каждой московской академии брали по два игрока, и ЦСКА предоставил меня. Мне очень понравилось там участвовать, хоть я и был совсем маленьким. Все произошло за несколько лет до начала чемпионата мира, тогда объявили эмблему турнира в России. В той программе снимались Каннаваро, Блаттер, Мутко. Еще именно я передал мяч Урганту, так что засветился в прямом эфире на всю страну в 12 лет. Было очень прикольно, нам еще Каннаваро отбил «пятюню», — приводит Metaratings.ru слова Лазарева.

Футболист находился в системе ЦСКА с 2013 по 2017 год, после чего вернулся в «Балтику». В прошедшем сезоне 21-летний полузащитник провел 32 матча за калининградскую команду, забил 7 голов и отдал 5 результативных передач.