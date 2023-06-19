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Лазарев: «Слуцкий наорал на меня, а после матча мне передали сникерс от него в качестве извинения»

Алина Савинова
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Полузащитник «Балтики» Владислав Лазарев рассказал о своих впечатлениях от пребывания в академии ЦСКА.

«Это топ-уровень, там играли очень крутые футболисты: Думбия, Муса, Еременко и еще много кто. Та команда Леонида Слуцкого была одной из лучших на тот момент в премьер-лиге. У меня есть одна история. Когда я только начинал подавать мячи рядом со скамейкой ЦСКА, то не понимал, когда нужно быстро отдать мяч, а когда — медленно. Как-то в детстве я медленно вернул мяч, и кто-то из тренерского штаба ЦСКА напихал мне. Уже после матча мне передали сникерс и сказали, что это от Слуцкого. Так он принес извинения, что наорал на меня», — цитирует Лазарева Metaratings.ru.

Футболист находился в системе ЦСКА с 2013 по 2017 год, после чего вернулся в «Балтику». В прошедшем сезоне 21-летний полузащитник провел 32 матча за калининградскую команду, забил 7 голов и отдал 5 результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/igrok-baltiki-lazarev-v-detstve-sluckii-naoral-na-menya-a-potom-peredal-snikers-259869/
Футбол
ФК Балтика
Леонид Слуцкий
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