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Сегодня, 07:37

Личка: «Показали, что «Оренбург» с маленьким бюджетом может достойно играть в РПЛ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка оценил свой первый сезон в РПЛ.

«Для меня и команды это был отличный сезон. Понятно, что в начале чемпионата было нелегко. Я помню, как мы ехали на первый предсезонный сбор в Турцию, имея в распоряжении всего 16 футболистов. Не хочу сказать, что из-за этого была нервозность. Но было понимание, что нужно еще многое сделать, нужно искать игроков.

Хорошо, что у меня рядом был и есть Дима Андреев — спортивный директор, который такой же спокойный, как я. И мы сразу разобрались, какие игроки нам нужны. И получили возможность их забрать, пока была такая возможность.

Чемпионат — это не два-три матча, а длинное соревнование. И мы через первые игры набирали форму, улучшали свое выступление по ходу сезона. Считаю, что второй круг сыграли на хорошем уровне. Показали, что такая команда, как «Оренбург», с маленьким бюджетом может достойно играть в Премьер-лиге», — цитируют «Известия» Личку.

Источник: https://iz.ru/1525006/aleksei-fomin/mne-vazhen-futbol-i-ne-interesna-politika
Футбол
ФК Оренбург
Марцел Личка
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