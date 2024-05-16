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Сегодня, 07:57

Леандро Фернандес: «У Тюкавина есть все необходимые навыки, чтобы играть в Европе»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес считает, что у форварда бело-голубых Константина Тюкавина есть все качества, чтобы играть в Европе.

«Да, до меня доходила новость об интересе «Атлетико» к Тюкавину. У него есть все необходимые навыки, чтобы играть в Европе. Огромный потенциал и боевой характер. Думаю, что такой специалист, как Диего Симеоне может помочь Тюкавину адаптироваться в европейском футболе, если этот переход действительно состоится», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Фернандеса.

Действующий контракт Тюкавина рассчитан до лета 2028 года. В текущем сезоне 21-летний футболист сыграл 36 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 10 результативных передач

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005637935_leandro_fernandes_u_tyukavina_est_vse_chtobyi_zaigrat_v_evrope
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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