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Сегодня, 08:21

Леандро Фернандес назвал переход Дзюбы в «Локомотив» хорошим шагом для продолжения карьеры

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес в разговоре с «СЭ» оценил переход нападающего Артема Дзюбы в «Локомотив».

«Дзюба правда теперь играет за «Локомотив»? Прекрасный игрок! Очень много раз сталкивался с ним на поле. Только иногда разговаривал с Дзюбой, когда мы пересекались в России. Могу сказать, что его трансфер в «Локомотив» — хороший шаг для продолжения карьеры», — сказал Фернандес «СЭ».

8 февраля 34-летний Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков за 17 матчей.

Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
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