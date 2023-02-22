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Фернандес — о Кокорине: «Он был заводилой и диджеем в раздевалке. Мы обожали его»

Леандро Фернандес назвал самое яркое воспоминание от игры с молодым Кокориным
Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес в разговоре с «СЭ» назвал самое яркое воспоминание от игры с молодым форвардом Александром Кокориным.

«Кокорин всегда был заводилой в раздевалке. Он постоянно включал музыку, и мы веселились. Было здорово. Он был диджеем! Всегда был веселым. Мы обожали его», — сказал Фернандес «СЭ».

Кокорин в 2008 году перешел в «Динамо». За команду он провел более 130 матчей. Летом 2013 года он стал игроком «Анжи», но через полтора месяца вновь вернулся в «Динамо», так и не сыграв ни одного матча за новый клуб.

Александр Кокорин
ФК Динамо (Москва)
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