Бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес в разговоре с «СЭ» назвал самое яркое воспоминание от игры с молодым форвардом Александром Кокориным.

«Кокорин всегда был заводилой в раздевалке. Он постоянно включал музыку, и мы веселились. Было здорово. Он был диджеем! Всегда был веселым. Мы обожали его», — сказал Фернандес «СЭ».

Кокорин в 2008 году перешел в «Динамо». За команду он провел более 130 матчей. Летом 2013 года он стал игроком «Анжи», но через полтора месяца вновь вернулся в «Динамо», так и не сыграв ни одного матча за новый клуб.