Леандро Фернандес заявил, что он на 50 процентов русский

Бывший защитник московского «Динамо» Леандро Фернандес сравнил аргентинцев с россиянами.

«Москва сильно изменилась с той поры, как я здесь играл. Россияне — европейцы, а аргентинцы — латиноамериканцы, но я не чувствую больших различий между людьми. Мне кажется, эти два народа — братья. Вообще, мне Буэнос-Айрес не нравится, а Москву я люблю, она мне как-то больше по душе — это один из лучших городов Европы. Возможно, я на 50 процентов русский. Могу рассказать, как на дорогах в Москве мне вечно сигналили, даже трамваи! Я часто не понимал: а кто сигналит-то мне? Что я сделал не так? Просто стоишь, ждешь светофор, а сзади сигналят без остановки. Сумасшедший трафик на дорогах в Москве, эти долгие пробки мне никогда не нравились. Вот единственное, что мне не нравится в этом городе», — приводит слова Фернандеса «РБ Спорт».

В составе бело-голубых Леандро Фернандес провел 235 матчей и забил 16 мячей. В составе сборной Аргентины защитник стал олимпийским чемпионом Игр-2004 в Афинах.