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Сегодня, 13:32

Леандро Фернандес заявил, что у «Спартака» и «Зенита» не было шансов его подписать

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-защитник «Динамо» Леандро Фернандес рассказал, согласился бы ли он перейти в «Спартак» или «Зенит» в период своей игры за бело-голубых.

«Когда играл за «Динамо», я даже не рассматривал вариант уйти в другую команду из России. Если бы «Спартак» или «Зенит» сделали мне предложение, у них было бы ноль шансов подписать меня. Это же главный соперник! Это то же самое, как если бы я в Аргентине перешел к принципиальному сопернику. Для меня такое невозможно. Драка с Денисовым? Эта драка — не самое лучшее, что можно вспомнить о моей карьере за «Динамо». То были эмоции, без которых в футболе не обойтись. Я презираю драки в футболе, могу сказать лишь то, что я бился за эмблему «Динамо» на груди. Но Игорь — не самый агрессивный футболист, которого я встречал на поле», — приводит слова Фернандеса «РБ Спорт».

Фернандес играл за «Динамо» с 2006 по 2014 год. Всего за московский клуб он провел 235 матчей, забил 16 мячей и отдал девять результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/leandro-fernandes-u-spartaka-i-zenita-by-lo-by-nol-shansov-podpisat-menya/
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