Леандро Фернандес заявил, что в «Динамо» ему запомнились Хохлов и Семшов

Бывший защитник московского «Динамо», аргентинец Леандро Фернандес рассказал, какие футболисты были лидерами бело-голубых в его время.

«Я поиграл с многими футболистами, но лидерами всегда были русские игроки. Запомнились Хохлов и Семшов. Это были два отличных русских парня. Денисов? Он показывал борьбу на поле и был хорошим партнером по команде», — приводит слова Фернандеса Sport24.

Фернандес выступал за «Динамо» с 2006 по 2014 год. В составе бело-голубых Леандро Фернандес провел 235 матчей и забил 16 мячей. В составе сборной Аргентины защитник стал олимпийским чемпионом Игр-2004 в Афинах.