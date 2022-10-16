Лебеденко назвал «Локомотив» аутсайдером РПЛ

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Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко в разговоре с «СЭ» оценил игру «Локомотива» на старте сезона.
15 октября «Локомотив» обыграл «Торпедо» в матче 13-го тура РПЛ (1:0).
— Что не получилось в игре против «Локомотива»?
— Это была тяжелая игра двух аутсайдеров чемпионата. Нам не хватило забитого мяча. В первом тайме у нас было много хороших возможностей для этого. Надо было забивать, а мы пропустили достаточно легкий гол из-за своей ошибки. Игра была равная, до гола, к сожалению, пропустили его мы.
— Вы назвали «Локомотив» аутсайдером чемпионата, вам привычно видеть эту команду такой?
— Конечно же, мне непривычно видеть «Локомотив» на таком месте. Но это их проблемы. Я говорю о своих, у нашей команды они тоже есть. Нам нужно разбираться с ними и набирать очки.
«Локомотив» прервал свою серию из 5 поражений подряд в РПЛ и поднялся на 12-е место в турнирной таблице чемпионата России с 12 очками в 13 играх.
«Торпедо» идет на последнем, 16-м месте с 6 очками в 13 встречах. Игра с «Локомотивом» стала для автозаводцев первой под руководством нового главного тренера Андрея Талалаева.
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