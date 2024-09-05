Лебеденко признался, что гордится своей карьерой

Бывший футболист сборной России Игорь Лебеденко подвел итоги своей карьеры.

В августе 41-летний футболист объявил о завершении карьеры.

«Конечно, я недоволен. Когда появился «Клуб Федотова», мне хотелось как ни крути попасть туда. Надо было забить 100 голов именно на высшем уровне. А 119, это во всех лигах, поэтому задача, скажем так, не выполнена.

Мне нравится, я вообще горжусь своей карьерой, что я прошел. Не горжусь тем, что не взял то количество кубков, титулов, которые мог бы или которые хотел бы. К сожалению, — играют миллионы, а выигрывают единицы. Такое тоже бывает», — цитирует Лебеденко Legalbet.

За свою карьеру Лебеденко выступал за «Торпедо», «Локомотив», «Сатурн», «Ростов», «Рубин», «Терек», «Арарат» и «Факел».