Ледяхов назвал два лучших футбольных стадиона России

Тренер владикавказской «Алании» Игорь Ледяхов назвал стадион «Краснодар» и «Газпром Арену» лучшими в России.

«Лучший футбольный стадион России? Думаю, все-таки «Газпром Арена». И еще стадион «Краснодара». Хотя любой стадион, который построили к чемпионату мира, хороший во всех отношениях. Но чуть впереди, если выделять, то это «Газпром Арена» и стадион «Краснодар». Они удобные для зрителей — в Санкт-Петербурге есть крыша, хорошее кондиционирование. У «Краснодара» как в театре. Лучшие они за счет удобств, которые создали для зрителей», — приводит слова Ледяхова Legalbet.

Стадион «Краснодар» был открыт в октябре 2016 года, а «Газпром Арена» — в апреле 2017-го.