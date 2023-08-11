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Сегодня, 15:34

Ледяхов объяснил, почему «Спартак» много пропускает в новом сезоне

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер футбольного клуба «Алания» Игорь Ледяхов объяснил, почему «Спартак» много пропускает в новом сезоне.

«В чем причина большого количества пропущенных мячей? Если брать ЦЗ, они тоже не показывают того, чего от них ждут. Разберем матч с «Нижним Новгородом». Три мяча хозяева пропустили после розыгрыша стандартов. Следствием этого стали грубейшие индивидуальные осечки. Кто-то не добежал, кто-то зазевался. Но есть и системные недочеты. Когда красно-белые идут вперед большими силами, они оставляют огромные свободные зоны, в которые с удовольствием врываются соперники, несвоевременно перестраиваются. Поэтому есть над чем работать. Его подопечные демонстрируют яркий результативный футбол, но регулярно пропускают. Повторюсь, решение одно — приобретение защитников высокого уровня, которые способны справиться в эпизодах, когда требуется без подстраховки грамотно действовать с оппонентом один в один. И не случайно клуб, судя по информации СМИ, ищет новичка на эту позицию. Ходили слухи об интересе то к Карлу Старфельту, то к Страхине Эраковичу. Я бы назвал это последним звеном для формирования по-настоящему чемпионской дружины», — приводит слова Ледяхова RT.

После 3 туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1186700-ledyahov-spartak-goly
Игорь Ледяхов
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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