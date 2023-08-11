Ледяхов объяснил, почему «Спартак» много пропускает в новом сезоне

Тренер футбольного клуба «Алания» Игорь Ледяхов объяснил, почему «Спартак» много пропускает в новом сезоне.

«В чем причина большого количества пропущенных мячей? Если брать ЦЗ, они тоже не показывают того, чего от них ждут. Разберем матч с «Нижним Новгородом». Три мяча хозяева пропустили после розыгрыша стандартов. Следствием этого стали грубейшие индивидуальные осечки. Кто-то не добежал, кто-то зазевался. Но есть и системные недочеты. Когда красно-белые идут вперед большими силами, они оставляют огромные свободные зоны, в которые с удовольствием врываются соперники, несвоевременно перестраиваются. Поэтому есть над чем работать. Его подопечные демонстрируют яркий результативный футбол, но регулярно пропускают. Повторюсь, решение одно — приобретение защитников высокого уровня, которые способны справиться в эпизодах, когда требуется без подстраховки грамотно действовать с оппонентом один в один. И не случайно клуб, судя по информации СМИ, ищет новичка на эту позицию. Ходили слухи об интересе то к Карлу Старфельту, то к Страхине Эраковичу. Я бы назвал это последним звеном для формирования по-настоящему чемпионской дружины», — приводит слова Ледяхова RT.

После 3 туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков.