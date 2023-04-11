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Ледяхов: «У «Спартака» наблюдается игровой спад, сказывается отсутствие Промеса и Джикии»

Ледяхов оценил игру «Спартака» в последних матчах
Мария Гусева
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Экс-игрок «Спартака» Игорь Ледяхов оценил игру красно-белых в последних матчах.

— У «Спартака» наблюдается игровой спад, — цитирует «РБ Спорт» Ледяхова. — Если результатов нет, значит есть какие-то причины, почему так происходит. Красно-белые сбросили обороты как раз в тот момент, когда «Зенит» набирает очки исправно. Конечно, нельзя говорить, что «Спартак» составит конкуренцию «Зениту».

— Этот спад связан с отсутствием лидеров?

— Да, конечно. Промес и Джикия — системообразующие футболисты. Они пропускают важные игры. Для «Спартака» — это потеря, отсюда и результаты такие.

— Как выйти из этого кризиса?

— Способа какого-то нет. Надо только работать, тренироваться. Может, что-то изменить в психологии. Будем надеяться, что Промес скоро появится, и Джикия выздоровеет. Через пару игр мы увидим тот «Спартак», который был в конце прошлого года.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 22 турах.

Источник: РБ Спорт
Георгий Джикия
Игорь Ледяхов
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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